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11:59, 15 июля 2024Спорт

Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Мамаева

Федор Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Павла Мамаева

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов навал футболиста, которого он хотел бы вернуть в состав «горожан». Его слова приводит РИА Новости.

Россиянин заявил, что это полузащитник Павел Мамаев. Игрок завершил карьеру в феврале 2023 года.

«Краснодар» 18 июня объявил о подписании контракта со Смоловым, который выступал за «Динамо». Соглашение 34-летнего нападающего с южанами рассчитано до 30 июня 2025 года.

Мамаев и Смолов вместе выступали за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. В течение этого периода форвард дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2018-м Смолов перешел в московский «Локомотив», а Мамаев год спустя присоединился к «Ростову».

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      Алексей Гусев
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