Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

Shot: актера Артура Смольянинова обматерил российский болельщик в Берлине

В Берлине российский болельщик встретил перед финальным матчем Евро-2024 покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов) и обматерил его. Снятый фанатом ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

«Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй. Фуфлыжник», — заявил артисту россиянин.

Речь болельщика была также испещрена матерными оскорблениями. Смольянинов в ответ попытался наброситься на обидчика, но был остановлен своими спутниками.

Ранее стало известно, что после отъезда из России Смольянинов оставил долгов по кредитам и штрафам на 164 тысячи рублей.