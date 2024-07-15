В работе Xiaomi в России произошел масштабный сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать примерно в 16:45 по московскому времени. По состоянию на 17:30 было зафиксировано 108 сообщений о неполадках в работе Xiaomi.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы и Московской области. Также с неполадками столкнулись жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Татарстан и Нижегородской области.

Ранее сообщалось о сбое у мессенджера WhatsApp. На неполадки в работе сервиса жаловались пользователи из Дагестана. Позднее стало известно, что мессенджер замедляли профильные ведомства для противодействия терроризму.