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17:59, 15 июля 2024Интернет и СМИ

В работе Xiaomi в России произошел масштабный сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать примерно в 16:45 по московскому времени. По состоянию на 17:30 было зафиксировано 108 сообщений о неполадках в работе Xiaomi.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы и Московской области. Также с неполадками столкнулись жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Татарстан и Нижегородской области.

Ранее сообщалось о сбое у мессенджера WhatsApp. На неполадки в работе сервиса жаловались пользователи из Дагестана. Позднее стало известно, что мессенджер замедляли профильные ведомства для противодействия терроризму.

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      Евгения Наумова
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