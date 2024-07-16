Главу Федерации футбола Колумбии арестовали на Кубке Америки

Главу Федерации футбола Колумбии Хесуруна арестовали за драку на Кубке Америки

Президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна задержали на Кубке Америки. Об этом сообщает ESPN.

Хесурун и его сын Рамон Джамиль были арестованы полицией Майами после инцидента, произошедшего на стадионе «Хард Рок», где проходил финал Кубка Америки между Колумбией и Аргентиной. 71‑летнего главу федерации и его 43‑летнего сына обвинили в драке с охранником, который во время награждения не пускал их на поле без аккредитации.

Позднее мужчины были отпущены. По словам Хесуруна, у него была аккредитация с полным доступом. «Охранник, один из тех, кто хочет быть важным, проигнорировал ее. Я настоял, чтобы я мог войти, он толкнул меня, и начался нелепый и несправедливый бунт. Из-за этого человека сбили детей, я никого не ударил, я защищался», — объяснил он.

В финале Кубка Америки-2024 Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол был забит нападающим Лаутаро Мартинесом. Начало матча откладывали на час из-за беспорядков.