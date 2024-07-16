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10:28, 16 июля 2024Спорт

Главу Федерации футбола Колумбии арестовали на Кубке Америки

Главу Федерации футбола Колумбии Хесуруна арестовали за драку на Кубке Америки

Фото: Miami-Dade County / Reuters

Президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна задержали на Кубке Америки. Об этом сообщает ESPN.

Хесурун и его сын Рамон Джамиль были арестованы полицией Майами после инцидента, произошедшего на стадионе «Хард Рок», где проходил финал Кубка Америки между Колумбией и Аргентиной. 71‑летнего главу федерации и его 43‑летнего сына обвинили в драке с охранником, который во время награждения не пускал их на поле без аккредитации.

Позднее мужчины были отпущены. По словам Хесуруна, у него была аккредитация с полным доступом. «Охранник, один из тех, кто хочет быть важным, проигнорировал ее. Я настоял, чтобы я мог войти, он толкнул меня, и начался нелепый и несправедливый бунт. Из-за этого человека сбили детей, я никого не ударил, я защищался», — объяснил он.

В финале Кубка Америки-2024 Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол был забит нападающим Лаутаро Мартинесом. Начало матча откладывали на час из-за беспорядков.

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