ВС РФ взяли в плен бойцов украинского батальона заключенных «Шквал»

Российские военные впервые взяли в плен бойцов батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», состоящего исключительно из бывших заключенных.

Отмечается, что Вооруженные силы России взяли их в районе населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике. На распространенном в сети видео запечатлен момент пленения двух военных в одной из построек. «[Батальон] был брошен на передовую без подготовки, в связи с большими потерями в 47-й ОМБР», — сообщается в нем.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ в Николаевской и Херсонской областях заменяют военных заключенными.

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Киев захотел набрать в ВСУ 15 тысяч заключенных

В июле министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев планирует набрать в украинскую армию пять тысяч осужденных. При этом «при самых благоприятных обстоятельствах» на службу могут поступить 15 тысяч человек.

Также он отметил, что по состоянию на 11 июля заявления о желании служить в ВСУ подали около 5200 заключенных. Из них 2872 осужденных были приняты в армию. 368 человек получили отказ по состоянию здоровья.

По его словам, бывшие заключенные появятся на передовой до конца лета. Первая волна осужденных, которых направят в зону боевых действий, заканчивает двухмесячную программу подготовки, добавил Малюська.

В ВСУ объяснили мобилизацию заключенных критической нехваткой личного состава

В июне командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук объяснил мобилизацию заключенных.

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Он пояснил, что украинские военные ожидают пополнения подразделений из осужденных, поскольку в ВСУ критическая нехватка личного состава: «Все ждут, когда будет пополнение. Все понимают, что нам нужны люди».

При этом Кухарчук подчеркнул, что мобилизованные заключенные в подразделениях будут составлять не более 20 процентов от всего личного состава во избежание возможных проблем.