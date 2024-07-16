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05:02, 16 июля 2024Экономика

Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

PNAS: изменение климата удлинило световой день и сплюснутость Земли
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Markus Gann / www.imago-images.de / Global Look Press

Изменение климата привело к увеличению продолжительности дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как выяснили ученые, за последние десятилетия изменение климата привело к ускорению таяния ледников и ледяных щитов. Это, в свою очередь, вызвало повышение уровня моря и перемещение масс воды от полюсов к экватору. «Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года»

Ученые уточнили, что в среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. В настоящее время день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд.

Ранее ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в США выявили высокую скорость потепления в Арктике по сравнению с остальным миром. По их данным, Северный полюс нагревается в три раза быстрее средних показателей по планете Земля.

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      Марина Совина
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