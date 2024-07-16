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04:31, 16 июля 2024Наука и техника

В США подтвердили планы по запуску миссии ESCAPADE

SpaceNews: миссию ESCAPADE к Марсу по-прежнему планируется запустить осенью

Фото: Unsplash

Миссию Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) к Марсу по-прежнему планируется запустить осенью на ракете New Glenn компании Blue Origin. Об этом сообщает SpaceNews.

Планы по запуску миссии подтвердил в ходе 45-й Научной ассамблеи Комитета по космическим исследованиям Роб Лиллис из Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли. По его словам, запуск состоится не в сентябре, а в октябре.

Издание напоминает, что ESCAPADE включает два малых спутника Blue и Gold, которые планируется вывести на околомарсианскую орбиту. Назначение космических аппаратов — изучение магнитосферы Марса и ее взаимодействия с солнечным ветром. По данным компании Rocket Lab, являющейся производителем космических аппаратов, последние почти готовы к запуску. Если спутники будут запущены осенью, то к Марсу они прибудут в сентябре 2025-го, а свою работу начнут в апреле 2026-го.

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В ноябре 2023-го SpaceNews со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что в ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии ESCAPADE.

В ноябре 2022-го издание сообщило, что стоимость контракта на запуск ESCAPADE между НАСА и компанией Blue Origin составляет 20 миллионов долларов.

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      Иван Потапов
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