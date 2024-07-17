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18:06, 17 июля 2024Россия

Еще один регион России установил рекордную выплату при заключении контракта с Минобороны

В Ленобласти будут платить 1,5 миллиона рублей за контракт с Минобороны

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области будут платить полтора миллиона рублей за заключение контракта с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областной администрации в Telegram.

Так, с 16 июля при заключении контракта на территории региона поступившие на службу гарантированно получат 1,5 миллиона рублей, при этом ежемесячная выплата составит не менее 210 тысяч рублей.

Необходимым для получения выплаты условием является заключение контракта до 31 августа.

В июне 2024-го года выплату в размере 1,3 миллиона рублей за заключение контракта с Минобороны пообещало руководство Карачаево-Черкесской Республики. При этом с учетом выплаты от военного ведомства общая сумма составит 1,5 миллиона рублей.

В июле сразу на полмиллиона рублей повысили выплату при заключении контракта в Татарстане. Местные СМИ отметили, что с учетом выплат муниципалитетов общая сумма в отдельных случаях будет достигать тех же полутора миллионов рублей.

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      Алан Босиков
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