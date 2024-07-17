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17:02, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Приставы взыщут с Ивлеевой многомиллионную налоговую задолженность

Судебные приставы взыщут с блогера Ивлеевой 11,3 миллиона рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительное производство против Ивлеевой было возбуждено 27 июня. Приставы взыщут с блогерши налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов. Уточнялось, что блогерша была учредителем нескольких компаний, деятельность некоторых из них была приостановлена, остальные находятся в процессе банкротства.

О задолженности Ивлеевой перед налоговой сообщалось в мае. Тогда утверждалось, что общая сумма долгов блогерши составляет 11,2 миллиона рублей.

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      Евгения Наумова
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