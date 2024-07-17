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21:15, 17 июля 2024Мир

Лавров высказался о переговорах с Западом фразой «Россия бегать не будет»

Глава МИД Лавров: РФ готова к диалогу с Западом, но бегать за кем-то не будет
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность диалога между Москвой и странами Запада. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН Лавров возмутился, что Евросоюз полностью превратился в придаток НАТО. Он подчеркнул, что организация создавалась для обеспечения благосостояния и стабильности ее участников.

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Министр добавил, что западные страны агрессивно призывают нанести России поражение. Он высказался о переговорах с Западом фразой «Россия бегать не будет».

«Вот, какой тут стратегический диалог может быть и любой другой диалог, хотя повторю, если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности. Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — отметил он.

На пресс-конференции Лавров также перечислил условия для завершения конфликта на Украине. По его словам, боевые действия прекратятся, как только западные страны перестанут поставлять Киеву вооружения.

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      Марина Совина
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