Лавров высказался о переговорах с Западом фразой «Россия бегать не будет»

Глава МИД Лавров: РФ готова к диалогу с Западом, но бегать за кем-то не будет

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность диалога между Москвой и странами Запада. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН Лавров возмутился, что Евросоюз полностью превратился в придаток НАТО. Он подчеркнул, что организация создавалась для обеспечения благосостояния и стабильности ее участников.

Министр добавил, что западные страны агрессивно призывают нанести России поражение. Он высказался о переговорах с Западом фразой «Россия бегать не будет».

«Вот, какой тут стратегический диалог может быть и любой другой диалог, хотя повторю, если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности. Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — отметил он.

На пресс-конференции Лавров также перечислил условия для завершения конфликта на Украине. По его словам, боевые действия прекратятся, как только западные страны перестанут поставлять Киеву вооружения.