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23:18, 17 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе напомнили слова Путина об агрессии НАТО

Журналист Боуз: Путин много раз напоминал НАТО об агрессивной политике альянса
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина о НАТО на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году. Кадры представлены в социальной сети X.

Боуз привел слова Путина, посвященные агрессивной политике Североатлантического альянса. По его мнению, российский президент много раз высказывался по этому вопросу.

«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил "Оборонительный союз", не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — напомнил журналист.

Ранее Путин резко высказался о расширении НАТО. Он напомнил об обещании альянса не расширяться «ни дюйма на восток». «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал российский лидер.

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      Марина Совина
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