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13:45, 17 июля 2024Экономика

Назван способ предотвратить новые веерные отключения света в России

Аналитик Юшков: порядок в сетевом хозяйстве поможет избежать веерных отключений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чтобы не возникало больше энергетических коллапсов, необходимо навести порядок в сетевом хозяйстве регионов, где особенно активно растет в летние дни энергопотребление. Такой способ назвал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, прокомментировавший «Ридусу» недавние масштабные сбои в электроснабжении на юге России.

По его словам, также важно создавать допгенерацию электроэнергии, так как существующие станции тяжело справляются и не всегда выдерживают нагрузку. «Если мы говорим про Крым, то там, возможно, надо строить генерацию в Донбассе, по сухопутному в Крым, — заявил Юшков. — И это станет резервными мощностями для самого Крыма».

Он также сказал, что для предотвращения энергоотключений на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях в дальнейшем можно создать дополнительные мощности и все резервировать.

В целом, продолжил аналитик, в последние годы растет объем энергопотребления, так как люди чаще путешествуют по стране, а сельское хозяйство активно развивается. «В летний период здесь происходит очень сильный скачок потребления. Генерации становится недостаточно», — заключил он.

Ранее компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в крымских поселениях в связи с повышенным энергопотреблением и аномальной жарой. Такая мера касается Ялты, Феодосии, Керчи и 30 больших поселков — все для того, чтобы минимизировать нагрузку на станции. В Севастополе также заявили об отключениях.

16 июля стало известно, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе техники на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в генераторе и отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь ЮФО. Утром 17 июля появились сообщения о том, что энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

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