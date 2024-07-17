Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в российском регионе

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные военные сбили дрон самолетного типа около 13:35 по московскому времени. Подробности о районе уничтожения беспилотника и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в нескольких десятках метров от места, где был запланирован обмен пленными в Белгородской области. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в Минобороны отчитались, что в ночь на среду, 17 июля, средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ. Один из них уничтожили в Белгородской области, еще по два — в Воронежской и Брянской. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Еще один дрон поразили под Белгородом около 9:15 утра.