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14:52, 17 июля 2024Россия

Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в российском регионе

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника под Белгородом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные военные сбили дрон самолетного типа около 13:35 по московскому времени. Подробности о районе уничтожения беспилотника и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в нескольких десятках метров от места, где был запланирован обмен пленными в Белгородской области. Информация о пострадавших не поступала.

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До этого в Минобороны отчитались, что в ночь на среду, 17 июля, средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ. Один из них уничтожили в Белгородской области, еще по два — в Воронежской и Брянской. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Еще один дрон поразили под Белгородом около 9:15 утра.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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