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17:19, 17 июля 2024Наука и техника

В России завершили доковый ремонт подлодки «Ростов-на-Дону»

ТАСС: доковый ремонт дизель-электрической подлодки ЧФ «Ростов-на-Дону» завершен

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Доковый ремонт дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» завершили. Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

«Некоторое время назад субмарина успешно вышла из дока, ее ремонт продолжается на плаву», — сказал он.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

Подлодку «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 спустили на воду в 2014 году. Субмарины этого проекта несут крылатые ракеты большой дальности «Калибр» в шести торпедных аппаратах калибра 533 миллиметра.

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В январе источник ТАСС сообщил, что ремонт подлодки «Ростов-на-Дону», которая получила повреждения в ходе ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе, завершат летом.

В сентябре стало известно, что подлодка получила незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. По словам источника ТАСС, устранение повреждений может лишь незначительно увеличить срок планового ремонта субмарины «Ростов-на-Дону».

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      Даниил Иринин
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