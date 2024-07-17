Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
2:1
Завершен
Ребека Масарова
Будапешт
Диана Шнайдер
Завтра
14:00 (Мск)
Екатерина Макарова
Будапешт
Павел Котов
0:1
2-й сет
live
Дуе Айдукович
Бостад
Андрей Рублёв
Сегодня
22:00 (Мск)
Тьяго Агустин Тиранте
Бостад
Эрика Андреева
2:0
Завершен
Дарья Семенистая
Палермо
19:06, 17 июля 2024Спорт

Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Британский онколог Питер Харпер назвал снижающие риск развития рака виды спорта. Его слова приводит Daily Mail.

Врач заявил, что регулярные упражнения средней и высокой интенсивности продолжительностью до 60 минут в день могут значительно снизить риск развития онкологических заболеваний. К таким упражнениям относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис.

Харпер объяснил, что физическая активность усиливает работу иммунной системы, которая борется с раковыми клетками посредством Т-клеток — белых кровяных телец. При этом он предостерег от занятий спортом без перерыва, так как это ослабляет иммунную систему.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева назвала заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. По ее словам, это рак, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Мальчик-богатырь родился в российском городе

      48-летняя российская актриса снялась в бикини

      Риски попадания под санкции главного атомного проекта России и Венгрии оценили

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше