Врачи приняли рак яичника у студентки за обезвоживание и тревожность

Студентка Молли Смит обратилась в больницу с жалобами на онемение в руках и ногах, а врачи списали все на обезвоживание и тревожность, что едва не стоило их пациентке жизни. Историю девушки рассказало издание Newsweek.

Смит начала ощущать онемение в руках и ногах, когда ей было 20 лет. Сначала она не придала значения странным ощущениям в конечностях, да и врачи развеяли ее тревоги, заявив, что ничего страшного с ней не происходит. Медики списали недомогание девушки на стресс, усталость и обезвоживание.

Когда же симптомы усилились, Смит снова обратилась за помощью, и у нее диагностировали синдром запястного канала, при котором давление на нерв в запястье вызывает боль и онемение в руке и пальцах. Однако девушка понимала, что ее состояние гораздо серьезнее, чем думают врачи, поскольку онемение все усиливалось. «Я не могла ходить и танцевать. Я не знала, буду ли вновь чувствовать себя нормально. Ко мне не относились серьезно, так как я молода и внешне здорова. Мне пришлось буквально умолять врачей назначить дополнительные обследования», — вспомнила пациентка.

На установление верного диагноза ушли месяцы постоянных визитов к врачам. Во время одного УЗИ у Смит обнаружили кисту яичника, которую сначала сочли за доброкачественную опухоль, и предложили наблюдать за ней в динамике. Лишь несколько месяцев спустя врачи смогли диагностировать рак яичников.

В 22 года девушка перенесла операцию по удалению опухоли, после чего прошла три курса химиотерапии. Сейчас она находится в ремиссии.

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