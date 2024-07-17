Захарова оценила попытку прервать выступление Лаврова в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление главы МИД страны Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН на фоне попытки прервать выступление Лаврова.
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«Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами. Не буду перечислять, какими», — возмутилась она.
Ранее три активиста попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока на заседании СБ ООН. Произошедшее попало на видео.