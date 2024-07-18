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01:21, 18 июля 2024Спорт

Бразильский футболист назвал удивившую его после переезда в Россию вещь

Футболист Гильерме заявил, что после переезда его удивил русский алфавит

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший вратарь московского «Локомотива» бразилец Маринато Гильерме в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» назвал удивившую его после переезда в Россию вещь.

«От чего я охренел — я вышел в аэропорту и увидел алфавит ваш, теперь наш. Как это читается, что это такое?» — вспомнил 38-летний футболист. Гильерме добавил, что ему повезло переехать летом, так как свыкнуться с холодами зимой было также нелегко.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 года и провел в составе команды 383 матча. Вместе с «железнодорожниками» вратарь стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.

В сентябре 2023 года бывший футболист «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал об удививших его в России вещах. Футболист вспомнил, как в первый день после перехода в «Ростов» ходил в продуктовый магазин, где было десять стеллажей, пять из которых — алкоголь.

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      Анастасия Борисова
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