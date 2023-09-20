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07:50, 20 сентября 2023Спорт

Иностранный футболист назвал самое популярное матерное слово в России

Экс-футболист сборной ЮАР Бут заявил, что матерные слова в России экспрессивны
Мэттью Бут (справа)

Мэттью Бут (справа). Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист сборной ЮАР Мэттью Бут назвал самое популярное матерное слово в России. Его заявление приводит Sport24.

Иностранный спортсмен сказал, что самое популярное слово, он которое он слышал во время матчей и тренировках, — это ***** (матерный вариант слова «блин» — прим. «Ленты.ру»). «Оно лучшее, потому что очень экспрессивное и может описать любые эмоции», — посчитал он.

16 сентября Бут рассказал об удививших его в России вещах. Футболист вспомнил, как в первый день после перехода в «Ростов» ходил в продуктовый магазин, где было десять стеллажей, пять из которых — алкоголь. Тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия — страна с огромной культурой пития.

Бут выступал в России за «Ростов» и «Крылья Советов». В ростовском клубе он играл с 2002 по 2004 год, в самарском — с 2004-го по 2008-й.

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    Анастасия Борисова
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