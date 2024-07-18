Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС России

Генерала Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом проинформировал адвокат военного Игорь Дюкин.

Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат Игорь Дюкин адвокат генерала Вадима Шамарина

Замглавы Генштаба ВС РФ был задержан 22 мая. Следствие уличило его в получении взятки в размере 36 миллионов рублей в обмен на покровительство одной из компаний. Генерал должен был обеспечить рост продаж данной фирмы, которая поставляла товары для нужд Министерства обороны страны в рамках госконтракта.

Вадим Шамарин (справа) Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд решил оставить Шамарина в СИЗО до осени

235-й гарнизонный военный суд принял решение о продлении срока ареста Шамарину до 21 октября.

Данный вердикт был вынесен на фоне ходатайства следствия, слушание прошло в закрытом режиме. Адвокат военного предпринял попытку добиться смягчения меры пресечения и поменять ее на наказание, не связанное с содержанием под стражей. Суд отказал в подобной просьбе, заметив, что для этого нет никаких оснований.

Кроме того, суд постановил арестовать в рамках возбужденного в отношении военного уголовного дела купленную им в кредит машину марки Mercedes-Benz.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

МО России подало иск на миллионы рублей к связанному с делом Шамарина заводу

Министерство обороны России (МО РФ) подало в Арбитражный суд Москвы иск в размере 38,8 миллиона рублей к пермскому телефонному заводу «Телта». Именно эта компания фигурирует в уголовном деле Шамарина о коррупции.

Согласно информации Следственного комитета РФ, отстраненный от должности военный получил от руководства фирмы около 36 миллионов рублей. Гендиректор и главный бухгалтер «Телты» выплатили деньги, чтобы обзавестись покровительством Шамарина по госконтрактам, обеспечивающим нужды Минобороны.

После проверки данной фирмы в системе контрагентов выяснилось, что «Телта» в 2015 году занималась изготовлением и поставками МО РФ полевого телефонного аппарата ТА-88. При этом контракт был заключен на сумму 278,9 миллиона рублей. Чуть позже предприятие также взяло заказ на производство телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 миллиона рублей. Оба гособоронзаказа были завершены в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Шамарин находился в разработке ФСБ. Кроме того, против него дали показания четыре свидетеля, которых уже осудили за мошенничество.