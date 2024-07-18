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18:40, 18 июля 2024Спорт

В России высказались о риске провокаций на Олимпиаде

Депутат Журова допустила провокации против российских спортсменов на Олимпиаде
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Существуют определенные риски провокаций против российских спортсменов на Олимпиаде со стороны других участников, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Вместе с тем, по ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры со спортсменами, чтобы объяснить им недопустимость подобных действий.

«Надеюсь, серьезных провокаций не будет — совершить их не так просто, — отметила политик. — Разве что украинцы что-то придумают, другие иностранцы — вряд ли. А украинцы могут убегать с пьедестала, отказываться жать руку и так далее. Кто-то может кричать с трибун».

Журова также добавила, что к подобным недружелюбным действиям российские спортсмены уже привыкли. Кроме того, МОК, вероятно, будет пресекать такие действия.

«Украина все еще недовольна тем, что МОК пошел на такой шаг и разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде даже в таком малом формате. Но олимпийский комитет ведет переговоры со спортсменами о том, чтобы они не организовывали провокации», — сказала депутат.

Ранее Международный олимпийский комитет внес в окончательный список россиян-участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов. До Игр допущены семь теннисистов, прыгунья на батуте, пловец, три велогонщика и три гребца на байдарках и каноэ.

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