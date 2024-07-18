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02:33, 18 июля 2024Мир

Секретная служба США заявила о многолетней проблеме

Секретная служба США заявила о нехватке персонала на охрану политиков

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Секретная служба США, охраняющая первых лиц государства и кандидатов на президентский пост, на протяжении долгого времени испытывает нехватку персонала и ресурсов, рассказал высокопоставленный представитель структуры Мэттью Нойс. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомству не хватает ресурсов для охраны политиков, рассказал он о многолетней проблеме. Секретная служба США делает «максимально возможное с тем, что имеется», добавил он.

«Но более десятилетия мы испытываем нехватку как ресурсов, так и персонала», — подчеркнул Нойс.

13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

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      Марина Совина
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