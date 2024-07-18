В Киргизии задержали членов террористической группировки

Спецслужбы Киргизии и ФСБ задержали трех членов террористической группировки

Спецслужбы Киргизии и ФСБ России задержали трех членов одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

В Государственном комитете нацбезопасности (ГКНБ) республики сообщили, что задержанные являются участниками радикальной группы. По данным ГКНБ, они вербовали молодежь, распространяя террористическую идеологию в соцсетях.

Согласно предварительной информации, в распространенных видеоматериалах есть признаки «публичного призыва к осуществлению террористической деятельности», возбуждения национальной и расовой вражды, а также попыток свержения конституционного строя путем установления «халифата».

Ранее ГКНБ Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Его обвинили в совершении тяжкого преступления.