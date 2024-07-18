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11:59, 18 июля 2024Мир

В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

Песков: Россия не представляет угрозы для ЕС и защищает свои интересы на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не представляет угрозы для стран Европейского союза (ЕС) и защищает на Украине свои собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, позиция стран ЕС «вынуждает» Россию «соответствующим образом конфигурировать внешнеполитический подход».

Песков также заявил, что превращение ЕС в оборонный блок создаст нагнетание напряженности и подтверждает общий настрой стран Европы на конфронтацию.

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      Елизавета Мытарева
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