В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

Песков: Россия не представляет угрозы для ЕС и защищает свои интересы на Украине

Россия не представляет угрозы для стран Европейского союза (ЕС) и защищает на Украине свои собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, позиция стран ЕС «вынуждает» Россию «соответствующим образом конфигурировать внешнеполитический подход».

Песков также заявил, что превращение ЕС в оборонный блок создаст нагнетание напряженности и подтверждает общий настрой стран Европы на конфронтацию.