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14:19, 18 июля 2024Бывший СССР

В МИД обвинили ВСУ в применении химического оружия против российских войск

Замглавы МИД Рябков: ВСУ используют химическое оружие против российских войск

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химическое оружие против российских войск. В применении запрещенных средств на поле боя Киев обвинил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — заявил дипломат.

Он отметил, что за время специальной военной операцией Москвой собран материал, свидетельствующий, что Киев и Вашингтона сотрудничали в деле производства компонентов биологического оружия на территории Украины.

Ранее в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия Украину обвинил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. По его словам, Киев применяет на поле боя токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества.

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      Глеб Палехов
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