В России отреагировали на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем ЕК

Чепа: не стоит ожидать изменений в политике ЕК после переизбрания фон дер Ляйен

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что не стоит ожидать изменений в политике ЕК в ходе ее второго срока.

Ранее сообщалось, что действующий председатель ЕК была переизбрана на второй срок. Отмечалось, что 720 членов Европейского парламента (ЕП) одобрили кандидатуру фон дер Ляйен 401 голосом за, в то время как 284 проголосовали против, а 15 воздержались. При этом для победы ей надо было набрать 361 голос.

«Никаких положительных сдвигов для ЕК в избрании Урсулы я не вижу. (...) Когда таких людей выбирают, к сожалению, Венгрия здесь в меньшинстве. Я уверен, что большое количество политиков не поддерживает ее», — заявил Чепа.

Депутат также раскритиковал высказанную фон дер Ляйен идею сделать ЕС оборонным блоком. «Это противоречит целям создания Евросоюза и превращает мирное культурное сообщество в военный союз. Это звучит дико», — пояснил парламентарий.

18 июля фон дер Ляйен пообещала в случае переизбрания превратить ЕС в оборонный блок. Она также выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах».