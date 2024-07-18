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11:28, 18 июля 2024Забота о себе

Врач назвал способы снизить риск смертельно опасного тромбоза

Хирург Григорьян: диета и разминка помогут снизить риск тромбоза

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян рассказал, что венозные и артериальные тромбозы возникают по разным причинам, но оба эти заболевания смертельно опасны. Способы снизить риск тромбоза, доктор назвал «Ленте.ру»

Доктор объяснил, что тромбоз вен развивается из-за нарушений текучести крови и сдавливания сосудистой стенки, например, при длительном ношении тесной обуви или из-за неудобного положения ног.

Повлиять на текучесть крови можно с помощью различных препаратов, которые назначает врач после обследования, сказал эксперт. А устранить механические препятствия человек может и самостоятельно. Для этого при сидячей работе нужно каждый час делать перерывы и в течение 15 минут делать разминку или хотя бы просто ходить.

Также не стоит забывать про достаточное употребление воды. Если же работа связана с длительным ношением обуви на высоком каблуке, можно поочередно напрягать икроножные мышцы, что позволит крови не застаиваться, и возвращаться по венам к сердцу

Ашот Григорьянэндоваскулярный хирург

Хирург добавил, что тромбоз артерий часто становится последствием атеросклероза. Для профилактики этого заболевания необходимо принимать холестеринснижающие препараты по назначению врача и следовать диете. Рацион должен содержать растительные масла, а количество углеводов и животных жиров в меню должно быть минимальным.

«Благоприятно влияет на снижение уровня холестерина физическая активность — прогулки, скандинавская ходьба, плавание», — добавил Григорьян.

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      Вера Владзиевская
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