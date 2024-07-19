Байден прокомментировал приговор российского суда журналисту из США

Байден: США будут добиваться освобождения американского журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет добиваться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговоренного в России к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщаетcя на сайте Белого дома.

«Он стал объектом преследования со стороны российского правительства, потому что он журналист и американец. Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и будем продолжать это делать», — прокомментировал Байден приговор российского суда.

Американский лидер добавил, что у него «нет более приоритетной задачи, чем добиться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев», задержанных за рубежом. Байден пообещал, что американское руководство «не прекратит усилия, чтобы вернуть домой» журналиста.

19 июля Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По данным Генпрокуратуры России, журналист занимался сбором секретных сведений о работе «Уралвагонзавода».

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.