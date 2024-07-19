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07:54, 19 июля 2024Спорт

Канадский хоккеист рассказал о впечатлениях от России

Новичок «Динамо» Комтуа заявил, что у него сложились лучшие впечатления о России
Максим Комтуа

Максим Комтуа. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Новичок московского «Динамо» канадец Максим Комтуа рассказал, какое впечатление на него произвела Россия. Его слова приводит РИА Новости.

Комтуа заявил, что у него сложились лучшие впечатления о России. «Меня не особо волнует эта ситуация и то, что обо мне могут говорить. Мы сделали исследование с женой и увидели, что лига и город классные. Мы согласились уже к концу дня, когда было предложение», — поделился он.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Комтуа 18 июля. Соглашение рассчитано на один год. 25-летний форвард — чемпион мира в составе сборной Канады.

Ранее футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал необходимую сумму для жизни в Москве. Полузащитник заявил, что его расходы в столице России доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.

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