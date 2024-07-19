В Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде россиян

Депутат Свищев назвал псевдопатриотами критикующих допущенных к ОИ-24 россиян

Удивительно, что некоторые граждане нелицеприятно высказываются в адрес россиян, допущенных к Олимпийским играм — 2024 в Париже, заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал тех, кто критикует российских спортсменов, псевдопатриотами.

«Как можно наших спортсменов, которые приняли решение участвовать [в Олимпиаде], называть изменниками, предателями и так далее? Это же наши граждане, такие же, как мы с вами. У каждого своя мотивация, у каждого свое решение. Из-за того, что они приняли решение участвовать в Олимпиаде, они не меньше нас с вами любят нашу страну. Они не поменяли гражданство. Да, они выступают под нейтральным статусом, но я хочу напомнить, что Россия уже в нескольких Олимпиадах участвовала под нейтральным статусом, и мы никогда не называли наших спортсменов предателями, мы гордились всегда их победами, огорчались их поражениям. Мы всегда считали, что это наши граждане и наши спортсмены, поэтому удивительна, конечно, позиция некоторых непонятных псевдопатриотов, я считаю», — высказался депутат.

Есть четкая позиция руководства государства. Мы уважаем решения спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх. Также мы уважаем решения спортсменов и федераций, которые решили не ехать на Олимпийские игры в связи с дискриминационными мерами Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила в своем Telegram-канале, что у нее есть вопросы к допущенным до Олимпиады 15 спортсменам. Россиянка заявила о желании узнать, за чей счет они едут на соревнования. «Если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных России и решили побыть туристами — есть вопросы», — написала она.

18 июля стал известен окончательный список допущенных на Олимпийские игры россиян. В статусе AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).