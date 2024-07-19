В Англии решили найти главного тренера сборной по футболу по объявлению

Футбольная ассоциация Англии опубликовала вакансию главного тренера

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала на своем сайте объявление с вакансией главного тренера мужской сборной страны.

В первом пункте описания вакансии указывается необходимость выиграть крупный турнир. Кроме того, соискателю необходимо иметь лицензию категории УЕФА Pro и обладать значительным опытом в английском футболе.

16 июля Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии. 53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024. Саутгейт вывел англичан в финал чемпионата Европы второй раз подряд, но оба раза терпел неудачу.

Саутгейт был назначен главным тренером сборной Англии в 2016 году. С тех пор он выводил национальную команду в финальные стадии всех крупных турниров, но ни разу не выиграл трофей. До работы с главной сборной он на протяжении трех лет тренировал молодежную команду.

