Врач назвал причину появления отеков и боли в ногах

Флеболог Летуновский: в жару ноги отекают из-за расширения венозной стенки

В жару расширяется венозная стенка, поэтому ноги могут отекать и болеть, предупредил флеболог Евгений Летуновский. Причину появления неприятного симптома он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Летуновский отметил, что при расширении венозной стенки повышается ее проницаемость, плазма поступает в ткани и из-за этого появляются отек и боль. «Если жаркий период продолжительный, возникает гиперкоагуляция — кровь сгущается и повышается риск тромбозов», — объяснил врач. Далее, по словам врача, может развиться венозное расширение вен и тромбофлебит.

Флеболог добавил, что при варикозном расширении вен обычно одна нога опухает сильнее другой. Также, по его словам, на заболевание указывают выступающие вены, покраснения, уплотнения узелков и кожных покровов. При этом он подчеркнул, что жжение в ногах часто ошибочно принимают за признак варикозного расширения вен, хотя на самом деле это указывает на другие проблемы.

Ранее Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян предупредил о смертельной опасности венозных и артериальных тромбозов. Чтобы снизить риск их развития, он посоветовал пить больше жидкости и носить удобную обувь.