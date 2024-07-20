Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
11:07, 20 июля 2024Спорт

Агент анонсировал возвращение Кузнецова в КХЛ

Агент Шуми Бабаев анонсировал возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Агент Шуми Бабаев в своем Telegram-канале анонсировал возвращение российского форварда Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

По словам Бабаева, пришло время вживую понаблюдать за волшебством игрока. «В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ, и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», — отметил агент.

Ранее стадо известно, что Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Днем ранее клуб выставил его на драфт отказов.

В марте Кузнецова обменяли в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Форвард играл в НХЛ с 2014 года, в Северную Америку он переехал из челябинского «Трактора».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

      Агент анонсировал возвращение Кузнецова в КХЛ

      В Молдавии увидели логистический хаб для военных самолетов

      ВСУ более 60 раз за сутки обстреляли российский регион

      Москвичку арестовали за татуировку с нацистской символикой

      Фитнес-тренер объяснил дряблость внутренней поверхности бедра

      В Харькове мужчина открыл огонь по прохожим

      Стало известно о необычном обстоятельстве в деле о покушении на Фарион

      Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше