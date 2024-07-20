Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

Министр обороны Галант: Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от хуситов

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал удар страны по Йемену. Об этом он высказался в беседе с The New York Times (NYT).

Галант подчеркнул, что Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от атаки хуситов гражданина.

«Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы нанесли по ним удар — и мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — отметил он.

До этого в израильской армии назвали удар по порту Ходейда ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

Ранее стало известно о совместной с США атаке Израиля на склады топлива в порту города Ходейда. Отмечается, что в результате удара есть жертвы и раненые.