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21:55, 20 июля 2024Мир

Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

Министр обороны Галант: Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от хуситов

Фото: Mohamed Azaki / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал удар страны по Йемену. Об этом он высказался в беседе с The New York Times (NYT).

Галант подчеркнул, что Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от атаки хуситов гражданина.

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«Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы нанесли по ним удар — и мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — отметил он.

До этого в израильской армии назвали удар по порту Ходейда ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

Ранее стало известно о совместной с США атаке Израиля на склады топлива в порту города Ходейда. Отмечается, что в результате удара есть жертвы и раненые.

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      Марина Совина
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