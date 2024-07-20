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07:36, 20 июля 2024Россия

Сенатор сравнил представителей украинских властей с треш-стримерами

Сенатор Кастюкевич: Киев устраивает обстрелы мирных регионов ради донатов Запада

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украинские власти все больше напоминают треш-стримеров, устраивая обстрелы мирных регионов ради западных донатов. С таким заявлением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«Враги для собственного народа, засевшие на Банковой, все больше напоминают треш-стримеров, которые устраивают трагедии — обстрелы мирных российских регионов — чуть ли не в прямых эфирах ради западных донатов», — возмутился он.

Однако проблема киевского режима в том, что «американские и европейские хозяева уже пресытились этой игрой и думают, как бы выйти из нее с наименьшими потерями», добавил сенатор.

По мнению Кастюкевича, режиму Зеленского нужна только красивая картинка для предъявления западным кураторам, и чем «ужаснее» и красочнее она будет, тем лучше.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. По словам дипломата, НАТО «использует и продолжает использовать» Украину «как расходный материал» в противостоянии с Россией.

В начале июля в Минобороны рассказали, что реакция Киева на массированный удар Вооруженных сил России по объектам на территории Украины является «истерикой», которая случилась накануне очередного саммита НАТО.

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      Марина Совина
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