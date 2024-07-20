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12:15, 20 июля 2024Спорт

В Госдуме раскритиковали уровень организации Олимпийских игр 2024 года в Париже

Депутат Госдумы Свищев раскритиковал уровень организации Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал уровень организации летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат обратил внимание на огромное количество проблем при подготовке к соревнованиям. «Обещали почистить реку Сену — не почистили, и загрязнение воздуха находится на критическом уровне. Страна раздирается внутренними конфликтами, идут забастовки, стычки», — заявил Свищев.

Ранее стало известно, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась на грани срыва. В союзе артистов — исполнителей Франции (SFA) оказались недовольны условиями своего труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к церемониям.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Алексей Гусев
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