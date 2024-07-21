«Ахмат» вырвал ничью у «Краснодара» на старте РПЛ

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 на старте РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 30-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 43-й минуте счет сравнял хавбек Владислав Камилов.

В этом туре петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов», а московский «Локомотив» вырвал победу над новичком чемпионата — тольяттинским «Акроном».

В следующем туре «Краснодар» примет «Динамо Махачкалу», а «Ахмат» на выезде встретится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 28 июля.