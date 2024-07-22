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12:06, 22 июля 2024Наука и техника

Обнаружена возможная связь между питанием и аутизмом

JAMA Network Open: питание беременной матери и аутизм у детей связаны

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Университета Глазго и Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили возможную связь между питанием беременной матери и некоторыми случаями аутизма у впоследствии родившихся детей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Команда проанализировала данные из двух крупных медицинских баз, включающих информацию о тысячах матерей и дочерей в Норвегии и Англии. Ранее предполагалось, что диетические, генетические и экологические факторы могут влиять на развитие аутизма у детей в утробе матери, однако точная причина оставалась неизвестной. В новом исследовании была рассмотрена роль диеты более детально.

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Исследователи изучили данные из Avon Longitudinal Study of Parents and Children и Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study, охватывающие периоды 2002-2008 и 1990-1992 годов. В общей сложности были проанализированы данные более 95 000 пар мать/дочь, включая информацию о детях до 8 лет.

Анализ показал, что у женщин, придерживающихся здоровой диеты, вероятность рождения ребенка с аутизмом была на 22 процента ниже по сравнению с женщинами, чей рацион включал менее полезные продукты. Здоровая диета определялась как регулярное потребление овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельного зерна, с исключением продуктов с высоким содержанием жиров, обработанного мяса, газированных напитков и рафинированных углеводов.

Кроме того, дети, рожденные от матерей, которые регулярно питались здоровой пищей во время беременности, на 24 процента реже имели проблемы с общением и коммуникацией, независимо от наличия аутизма. Эта связь оказалась сильнее в парах мать/дочь, чем в парах мать/сын.

Исследователи отмечают, что их работа не объясняет, почему здоровое питание может снижать риск рождения ребенка с аутизмом, хотя предполагается, что это может быть связано с влиянием пищи на ДНК или иммунные процессы. Они также указывают, что данные не смогли показать, является ли влияние диеты причинным или обусловлено другими факторами.

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      Александр Еникеев
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