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17:12, 22 июля 2024Мир

Байдена призвали уйти в отставку и передать коды от «ядерного чемоданчика»

Австрийский оппозиционер Кикль: Байден должен уйти в отставку

Фото: Leah Millis / Reuters

Действующий президент США Джо Байден ввиду своего возраста и состояния здоровья должен как можно скорее уйти в отставку и передать другому человеку коды от «ядерного чемоданчика». Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, его цитирует ТАСС.

«Человек, который не может выдержать предвыборную борьбу, не в состоянии далее управлять супердержавой», — сказал оппозиционер.

По словам политика, Байден, путающий во время официальных выступлениях фамилии президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина, а также неспособный без помощи посторонних выйти из телестудии, «не должен быть президентом США, ведь на кону слишком многое».

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Виктория Кондратьева
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