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18:04, 22 июля 2024Бывший СССР

Из комитета Верховной Рады по нацбезопасности исключили критикующую ВСУ депутата

Депутата Рады Безуглую исключили из парламентского комитета по нацбезопасности
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: Radio NV / YouTube

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности проголосовал за исключение депутата украинского парламента Марьяны Безуглой из своего состава. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что окончательное решение по вопросу исключения из комитета должны утвердить остальные парламентарии.

Ранее оборонный комитет Рады проголосовал за снятие Безуглой, критиковавшей командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неэффективное расходование ресурсов и халатность, с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Позже на нее также написали заявление в Службу безопасности Украины, а сама депутат покинула правящую фракцию «Слуга народа».

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