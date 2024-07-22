Из комитета Верховной Рады по нацбезопасности исключили критикующую ВСУ депутата

Депутата Рады Безуглую исключили из парламентского комитета по нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности проголосовал за исключение депутата украинского парламента Марьяны Безуглой из своего состава. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что окончательное решение по вопросу исключения из комитета должны утвердить остальные парламентарии.

Ранее оборонный комитет Рады проголосовал за снятие Безуглой, критиковавшей командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неэффективное расходование ресурсов и халатность, с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Позже на нее также написали заявление в Службу безопасности Украины, а сама депутат покинула правящую фракцию «Слуга народа».