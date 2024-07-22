Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
1:0
2-й сет
live
Лейре Ромеро Гормас
Яссы
Андрей Рублёв
24 июля
11:00 (Мск)
Камило Уго Карабельи
Умаг
Ротор
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|2-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
11:21, 22 июля 2024Спорт

Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский пловец Евгений Сомов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал аккредитацию, выданную ему для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтрального атлета.

На документе присутствуют фотография, фамилия и имя спортсмена. Там также указан вид спорта, в котором Сомов будет выступать.

О приглашении Сомова на Олимпиаду стало известно 3 июля. 25-летний Сомов живет и тренируется в США.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

      Москвичам пообещали грозы

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше