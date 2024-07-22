Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Евгений Сомов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал аккредитацию, выданную ему для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтрального атлета.

На документе присутствуют фотография, фамилия и имя спортсмена. Там также указан вид спорта, в котором Сомов будет выступать.

О приглашении Сомова на Олимпиаду стало известно 3 июля. 25-летний Сомов живет и тренируется в США.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.