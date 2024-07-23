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00:49, 23 июля 2024Мир

Над Капитолием приспустили флаги

В сети появились кадры приспущенных флагов США над Капитолием

Над Капитолием приспущены флаги США. Об этом свидетельствуют кадры из онлайн-трансляции с камер наблюдения.

Ранее в США начали подозревать, что президента страны Джо Байдена нет в живых, поскольку его не видели на публике уже двое суток.

В частности, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Бобер потребовала доказательств, что президент США Джо Байден жив.

В свою очередь доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что отсутствие Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в США государственном перевороте.

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      Юлия Мискевич
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