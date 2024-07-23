Назван повод срочно обратиться к врачу после укуса насекомого

Терапевт Агаева: укусы насекомых могут вызвать анафилактический шок

Летом людей могут покусать комары, шершни, слепни, мошки, осы, оводы и другие насекомые, и в некоторых случаях после этого нужно срочно обратиться к врачу, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Повод сделать это она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам терапевта, яды любых насекомых, пауков и других членистоногих у всех людей вызывают местную токсическую реакцию. Ее проявления зависят как от дозы яда, так и от индивидуальных особенностей организма. У людей с повышенной чувствительностью иммунной системы могут возникать еще и аллергические реакции, в наиболее тяжелых случаях укусы могут вызвать анафилактический шок. Вероятность его развития возрастает, если человек когда-либо уже сталкивался с аллергией на укусы, предупредила терапевт.

Врач обратила внимание, что если укуса избежать не удалось, нужно следить за симптомами и не расчесывать место поражения, чтобы избежать заражения инфекцией.

«Рекомендуется промыть место укуса мыльной водой, приложить лед через ткань. Можно применить специальные мази или кремы, чтобы уменьшить зуд, а также антигистаминные средства внутрь. Если есть боль в месте укуса, можно использовать обезболивающие препараты. Но перед приемом лекарств лучше проконсультироваться с врачом», — посоветовала терапевт.

Если же становится трудно дышать, появились тошнота или рвота, потеря сознания, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Люди, которые знают о своих реакциях на укусы, должны иметь при себе аптечку с препаратом, ранее рекомендованным врачом для таких случаев. Люди, у которых ранее случался анафилактический шок или аллергия на укусы насекомых, должны носить предупреждающие браслеты с информацией об этом, сказала врач.

Ранее терапевт назвала истинную причину менингита. По ее словам, заболевание развивается из-за бактерий, а не из-за переохлаждения.