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11:00, 23 июля 2024Спорт

Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

ТАСС: врачи хотели запретить Исмаилову проводить бои после поражения от Минеева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Врачи хотели запретить Магомеду Исмаилову проводить бои после поражения от Владимира Минеева. Об этом стало известно из интервью представителя команды Исмаилова ТАСС.

По словам источника, такая мысль появилась у медиков, когда они увидели повреждения спортсмена, полученные в поединке. «После ряда исследований стало понятно, что ситуация не столь критичная», — заявили в команде Исмаилова.

Ранее стало известно, что врачи временно запретили бойцу летать на самолете. Спортсмен проходит восстановление в Москве.

В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.

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      Алексей Гусев
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