Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

ТАСС: врачи хотели запретить Исмаилову проводить бои после поражения от Минеева

Врачи хотели запретить Магомеду Исмаилову проводить бои после поражения от Владимира Минеева. Об этом стало известно из интервью представителя команды Исмаилова ТАСС.

По словам источника, такая мысль появилась у медиков, когда они увидели повреждения спортсмена, полученные в поединке. «После ряда исследований стало понятно, что ситуация не столь критичная», — заявили в команде Исмаилова.

Ранее стало известно, что врачи временно запретили бойцу летать на самолете. Спортсмен проходит восстановление в Москве.

В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.