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15:39, 23 июля 2024Интернет и СМИ

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе сайта и приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В работе мобильного приложения и сайта Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при входе в приложение появляется сообщение, предупреждающее о сбое. «Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее», — также говорится в сообщении.

Ранее, 15 июля, стало известно о сбое в работе устройств Xiaomi в России. Сообщалось, что на неполадки пожаловались жители Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов страны.

До этого в июле сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Отмечалось, что на неполадки в работе сервиса пожаловались более двух тысяч россиян. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Дагестана, Волгоградской, Ростовской областей и других регионов России.

3 апреля сообщалось о масштабном сбое WhatsApp. В Роскомнадзоре предположили, что он мог быть связан с техническим сбоем в инфраструктуре Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

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