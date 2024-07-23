Внешность 22-летней дочери Синди Кроуфорд на прогулке раскритиковали в сети

Внешность дочери американской супермодели Синди Кроуфорд Кайи Гербер раскритиковали в сети. Соответствующие снимки и комментарии Daily Mail.

22-летняя манекенщица попала в объективы папарацци на прогулке в Нью-Йорке. На Гербер были надеты широкие спортивные штаны серого цвета и черный укороченный топ и кроссовки. Из аксессуаров девушка выбрала белую массивную сумку-шоппер.

Пользователи сети оценили внешний вид Гербер в комментариях под материалом. «Изголодалась», «У нее не то тело, чтобы быть моделью. Она бесформенная», «Что она сделала со своим лицом?», «У этой девушки нет абсолютно никакой формы. И у нее очень высокомерный взгляд...», — высказались они.

В июне дочь Синди Кроуфорд отдохнула в бикини на пляже. Девушка примерила черный купальник, который состоял из топа и мини-стрингов. Также она надела бейсболку в тон и жемчужные серьги и сделала нюдовый маникюр.