Адвокат заявила о невозможности для Бакальчук продать Wildberries без согласия мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа. Причину объяснила Life.ru адвокат Анастасия Душаева.
Она указала, что при расторжении брака доли в бизнесе обоих супругов делятся пополам. Несмотря на то, что Татьяне принадлежит 99 процентов маркетплейса, а Владиславу всего один процент, совместно нажитое в браке имущество, согласно Семейному кодексу, делится пополам, если иного не было указано в брачном договоре.
Душаева считает оптимальным решением в данной ситуации договориться о справедливом разделе имущества или средств с продажи компании. В противном случае Владислав Бакальчук сможет блокировать сделки, связанные с Wildberries.
Ранее Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав не участвует в управлении компанией. «У Владислава действительно один процент акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участия в управлении компанией», — отметила она.
Накануне Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries. Татьяна опровергла информацию об этом и объявила о начале бракоразводного процесса.