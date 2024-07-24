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15:48, 24 июля 2024Экономика

Адвокат заявила о невозможности для Бакальчук продать Wildberries без согласия мужа

Адвокат Душаева: Бакальчук не сможет продать Wildberries без согласия мужа
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа. Причину объяснила Life.ru адвокат Анастасия Душаева.

Она указала, что при расторжении брака доли в бизнесе обоих супругов делятся пополам. Несмотря на то, что Татьяне принадлежит 99 процентов маркетплейса, а Владиславу всего один процент, совместно нажитое в браке имущество, согласно Семейному кодексу, делится пополам, если иного не было указано в брачном договоре.

Душаева считает оптимальным решением в данной ситуации договориться о справедливом разделе имущества или средств с продажи компании. В противном случае Владислав Бакальчук сможет блокировать сделки, связанные с Wildberries.

Ранее Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав не участвует в управлении компанией. «У Владислава действительно один процент акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участия в управлении компанией», — отметила она.

Накануне Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries. Татьяна опровергла информацию об этом и объявила о начале бракоразводного процесса.

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      Антон Похиляк
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