Андреева и Медведев сыграют в миксте на Играх-2024

Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют в миксте на Олимпийских играх-2024

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют в миксте на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Всего в заявку вошло 20 пар. В том числе сыграют Александр Зверев и Лаура Зигемунд (Германия), Тэйлор Фриц и Коко Гауфф (США), Стефанос Циципас и Мария Саккари (Греция), Александр Бублик и Елена Рыбакина (Казахстан).

box#3739027

Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. В одиночном разряде помимо Медведева и Андреевой сыграют Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят дуэты Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер и Александрова — Елена Веснина.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на турнир в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.