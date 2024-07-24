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14:23, 24 июля 2024Экономика

Российские семьи 20 лет жаловались, что им не хватает денег на еду. Теперь таких семей не осталось

Бессараб назвала успехом соцполитики отсутствие семей с нехваткой денег на еду

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2023 году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики — с 2004 года. Соответствующими данными поделился Росстат.

При этом в 2022 году таких домохозяйств было 0,1 процента, а 20 лет назад — 4,4 процента.

Между тем число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все необходимое, выросло до 3,4 процента с 2,7 процента годом ранее. Показатель выше был зарегистрирован лишь в 2019 году (3,5 процента). Также, согласно полученным данным, семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, но нет автомобиля, квартиры или дачи, стало на два процентных пункта больше — 36,6 процента.

Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали трудности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, сократилось до 11,2 процента с 12,9 процента.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Госдуме объяснили такую статистику

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру», такие данные показывают успех российской социальной политики.

Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий добавила, что направления российской соцполитики затрагивают разные, особенно уязвимые категории граждан. «Это повсеместная, сложная, последовательная работа, мы поднимаем МРОТ, прожиточный минимум», — перечислила она.

В 2023 году число бедных россиян сократилось до 14,8 миллиона

По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. Граница бедности в 2023 году была на уровне 14 201 рубль, а в 2022-м — 13 472 рубля.

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Как указали тогда в пресс-службе ведомства, на снижение уровня бедности повлияли реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5 процента, с начала года минимальные зарплаты увеличились до 19 242 рублей.

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      Алина Гончарова
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