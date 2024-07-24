В 2023 году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики — с 2004 года. Соответствующими данными поделился Росстат.
При этом в 2022 году таких домохозяйств было 0,1 процента, а 20 лет назад — 4,4 процента.
Между тем число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все необходимое, выросло до 3,4 процента с 2,7 процента годом ранее. Показатель выше был зарегистрирован лишь в 2019 году (3,5 процента). Также, согласно полученным данным, семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, но нет автомобиля, квартиры или дачи, стало на два процентных пункта больше — 36,6 процента.
Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали трудности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, сократилось до 11,2 процента с 12,9 процента.
В Госдуме объяснили такую статистику
Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру», такие данные показывают успех российской социальной политики.
Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки
Парламентарий добавила, что направления российской соцполитики затрагивают разные, особенно уязвимые категории граждан. «Это повсеместная, сложная, последовательная работа, мы поднимаем МРОТ, прожиточный минимум», — перечислила она.
В 2023 году число бедных россиян сократилось до 14,8 миллиона
По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. Граница бедности в 2023 году была на уровне 14 201 рубль, а в 2022-м — 13 472 рубля.
Как указали тогда в пресс-службе ведомства, на снижение уровня бедности повлияли реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий.
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5 процента, с начала года минимальные зарплаты увеличились до 19 242 рублей.