Жена Ивана Янковского показала фигуру в купальнике

Актриса Диана Пожарская показала фигуру в купальнике

Жена российского актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась серией снимков с семейного отдыха. Так, на одном размещенном фото Пожарская запечатлена лежащей на пляже. На ней слитный купальник черного цвета без бретелей.

