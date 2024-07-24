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18:22, 24 июля 2024Ценности

Жена Ивана Янковского показала фигуру в купальнике

Актриса Диана Пожарская показала фигуру в купальнике

Фото: @dianapozharskaya

Жена российского актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась серией снимков с семейного отдыха. Так, на одном размещенном фото Пожарская запечатлена лежащей на пляже. На ней слитный купальник черного цвета без бретелей.

В мае сообщалось, что дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась для модного бренда Say no more. 14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов упомянутой отечественной марки.

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      Карина Черных
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